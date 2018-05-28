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İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

İsrailli gazete, ABD'nin Türkiye'ye teslim edeceği F-35'ler konusunda İsrail'in endişeli olduğunu ve uçakların teslimini engellemeye çalıştığını duyurdu.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 08:49..
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Haaretz'e konuşan üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in F-35'lere sahip tek Ortadoğu ülkesi olmayı hedeflediğini ve bu nedenle Türkiye'ye gönderilecek F-35'ler konusunda ABD ile yakın temas halinde olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE İLE PAYLAŞIMIN ÖNÜNE GEÇME ÇABASI

Yetkili, F-35'e ilişkin detayların diğer ülkelere sızmasından ve İsrail ordusunun bölgesel rekabetleri nedeniyle F-35'lerin kapasitesinin yükseltimesi konusunun Türkiye ile paylaşılmasının önüne geçmek istediklerini aktardı.

İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

İSRAİL ABD İLE GÖRÜŞMELERİ RESMİ OLARAK REDDEDİYOR

ABD ve İsrail arasında söz konusu görüşmelerin merkezinde F-35'lerin kapasitesinin yükseltilmesine ilişkin teknoloji transferi bulunuyor. İsrail, ABD ile görüşmeleri resmi olarak reddetse de Türkiye'ye gönderilecek F-35'lerin teslimatı konusunu yakından takip ettiği biliniyor.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yetkililer, Türkiye'nin F-35'lerin üretimine yatırım yapan az sayıda ülkeden biri olmasına nedeninyle Türkiye'ye 100 F-35'in teslimatının önüne geçmenin oldukça güç söylüyor.

İsrail Türkiye'ye F-35'i engellemeye çalışıyor

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