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İsrail uçakları Suriye'deki askeri tesisi vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye'nin batısındaki Masyaf kentinde bulunan askeri tesise saldırı düzenledi.

Haber Merkezi | 23.07.2018 - 01:10..
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İsrail Hava Kuvvetleri'nin Suriye'nin batısındaki Masyaf kentinde bulunan askeri tesise saldırı düzenledikleri, saldırının sadece maddi hasara yol açtığı bildirildi.

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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın aktardığı habere göre İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye'nin batısındaki Masyaf kentinde bulunan askeri tesise saldırı düzenledi.

Haberde, "Masyaf'taki askeri tesis, İsrail'in hava saldırısına hedef oldu" ifadelerine yer verildi.

İsrail Hava Kuvvetleri'nin düzenlediği saldırının sadece maddi hasara yol açtığı kaydedildi.

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