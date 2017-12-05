İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan küstah sözler

İsrail işgali altında bulunan Kudüs topraklarında kirli senaryolar oynanıyor. ABD'nin, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan konsolosluğunu Kudüs'e taşıma isteği nedeniyle yaşanan bölgedeki gerilim, Türkiye'den de karşılık bulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs'ün Başkent ilan edilmesi durumunda diplomatik ilişkiler kesilir." sözlerine İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı'ndan tepki çeken bir karşılık geldi.

"KUDÜS İSRAİL'İN BAŞKENTİDİR"

İsrailli Bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine küstah ve mesnetsiz bir biçimde cevap verdi. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğunu iddia edip işgali adeta yok sayan Yisrael Katz, "Sultanlık ve Osmanlı'nın devri bitti, artık korkmuyoruz." dedi.

Kendini bilmez Katz, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın talimat ve tehditlerini kabul etmiyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve Kudüs başkentidir. Sultanlık ve Osmanlı İmparatorluğu'nun günleri bitmiştir." sözleriyle karşılık verdi.

ABD'NİN KİRLİ KUDÜS OYUNU

İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs, yüzlerce yıl boyunca Müslümanların elinde bulunurken yakın tarihte de İsrail'in işgaline tanıklık etti.

İsrail'e yönelik Kudüs tepkileri de zamanla başta ABD olmak üzere tüm müttefiklerini zor duruma soktu. Bu durumu fırsat bilen ABD ise işgali legal hale getirecek bir adımı atmanın peşinde. Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliği Kudüs'e çekmeye çalışan ABD, bu şekilde İsrail'in başkentini Kudüs olarak ilan etmeyi amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün gerçekleştirdiği AK Parti grup toplantısında duruma tepki göstermiş, ilişkilerin askıya alınabileceğinin sinyallerini vermişti.