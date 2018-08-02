İsrail ulus devlet kavramı ordudaki askerleri küstürdü

İsrail ordusunda yedek doktor olarak görev yapan 49 yaşındaki Dürzi Arap asıllı Binbaşı Safa Mashur, Yahudi ulus devlet yasasının kabul edilmesine tepki göstermek amacıyla ordudaki görevinden ayrıldı.

DÜRZİ ASKERLER TEPKİLİ

Yasayı eleştiren Binbaşı Mashur, "Bu yasa, Yahudi olmayan İsrail vatandaşlarını yaralıyor. Ayrımcılığa uğramış hissi taşıyorum." ifadelerini kullandı.



Mashur, Yahudi ulus devlet yasası nedeniyle ordudan ayrıldığını açıklayan Dürzi kökenli üçüncü asker oldu.



İsrail ordusunda görevli Yüzbaşı Emir Cemal adlı Dürzi asker de Facebook hesabından yayımladığı mesajda, "Bu sabah bağlı bulunduğum birliğe dönmek için uyandığımda kendime 'neden' diye sordum. Neden ben bu ülkeye hizmet etmeliyim?" ifadeleriyle ordudan ayrılacağının sinyalini vermişti.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yahudi ulus devlet yasasına karşı çıkan İsrail'deki Dürzi liderlerle bir araya geldi.

NETANYAHU DÜRZİLERLE GÖRÜŞTÜ

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ülkede yaşayan Dürzi ve Çerkezlere İsrail güçlerinde görev almaları dolayısıyla yasal statülerinin iyileştirilmesinin gündeme geldiği belirtildi.



Açıklamada, bu öneri "tarihi bir devrim" olarak nitelendirildi. İsrail basını ise Netanyahu'nun söz konusu öneriye karşılık Dürzilerden Yahudi ulus devlet yasasında değişikliğe gidilmesi taleplerinden vazgeçmelerini ve yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesine yapılan başvuruyu geri çekmelerini istediğini yazdı.



Basındaki haberlere göre, bazı Dürzi liderlerin öneriye sıcak baktığı ancak kimilerinin ise öneriyi kabul edip etmeme konusunda kararsız olduğu ifade edildi.

İSRAİL ULUS DEVLET YASASI

Kudüs merkezli resmi İsrail Merkez İstatistik Bürosunun verilerine göre, çoğunluğu ülkenin kuzeyinde yaşayan Dürzi toplumun nüfusunun 130 binden fazla olduğu belirtiliyor.

İsrail'in ulus devletcilik yasası Yahudileri birinci sınıf vatandaş haline getirirken, Yahudi olmayanları da ikinci sınıfa itiyor. Resmi dili İbranice haline getiren bu yasa, beraberinde bir çok ayrıcalığı ve hatta ırkçı yaklaşımları barındırıyor.