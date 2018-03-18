İsrail Ürdünlü eski askeri tehdit etti

Dekamise, WhatsApp üzerinden bugün yabancı bir numaradan İbranice tehdit mesajı aldığını ifade ederek, "Arkadaşlarıma mesajı gönderdim. Bana mesajın kaynağının siyonist oluşum olduğunu söylediler." dedi.

"İNTİKAM VAKTİ YAKLAŞTI"

Mesajda İbranice "Seni unuttuğumuzu sanma. İntikam vakti yaklaştı." yazdığını belirten Dekamise, durumu Ürdün İstihbaratı ve Koruyucu Güvenlik birimlerine ilettiğini kaydetti.

Dekamise, 1997'de görev yaptığı Ürdün-İsrail sınırının El-Bakura bölgesinde namaz kıldığı sırada bir grup İsrailli genç kızın tacizine uğramış, olaydan rahatsızlık duyarak ateş açması sonucu kızlardan 7'si hayatını kaybetmiş, bazıları da yaralanmıştı.