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İsrail vahşeti BM'de tepki çekti

Gazze'de sivil insanları katleden İsrail'e BM'den uyarı geldi. Birleşmiş Milletler, Filistinlilere aşırı güç kullanmaması yönünde çağrıda bulundu.

İHA | 28.04.2018 - 00:14..
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği üyesi Zeid Ra'ad Al Hussein, "Her hafta, silahsız göstericilere karşı ölümcül güç kullanma vakalarına tanık oluyoruz" dedi. Birleşmiş Milletler, İsrail'e Gazze - İsrail sınırında Büyük Geri Dönüş Yürüyü gösterileri düzenleyen Filistinlilere karşı aşırı güç kullanmaması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail vahşeti BM'de tepki çekti

"ÖMÜR BOYU SAKAT KALANLAR VAR"

BM ve uluslararası kuruluşların uyarılarına rağmen durumun değişmediğine dikkat çeken Zeid Ra’ad Al Hussein, gösterilerde hayatlarını kaybedenlerin silahsız siviller olduğuna vurguladı.

Göstericilerin İsrail askerlerine ciddi bir tehtit oluşturmamasına karşın İsrail Güvenlik Güçlerinin, Filistinlilere karşı aşırı güç kullandığını belirten Al Hussein, “Protestonun son dört haftasında dört kişinin İsrail kuvvetleri tarafından, baş veya boyun bölgesine hedef alınan mermi ile vurularak öldürüldüğü tespit edilmiştir. 233 kişide uzuvların ampütasyonu da dahil olmak üzere ömür boyu süren sakatlıklarla sonuçlanacak kalıcı yaralanmalara maruz kalmıştır” şeklinde konuştu.

İsrail vahşeti BM'de tepki çekti


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