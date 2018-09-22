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İsrail yine Gazze'yi bombaladı

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine hava saldırısı düzenledi.

AA | 22.09.2018 - 22:56..
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçağı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Ebu Safiyye sınır bölgesinde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençlerin bulunduğu bölgeyi bombaladı.

YANAN UÇURTMA TAŞIDIKLARI İÇİN BOMBALADILAR

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da bir askeri uçağın Gazze Şeridi'nde "yanan uçurtma ve balon taşıdığı" iddia edilen gençleri bombaladığı kaydedildi.

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