İsrail, Yunus Emre TKM Müdürü'nü 1 saat gözaltında tuttu

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Sınırda göre yapan kardeşiyle konuşan ablanın gözleri doldu

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ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez ülkelerinin Katar'ı terör ülkesi ilan ederek yaptırım uygulamasının, kendilerine de zarar verdiğini söyledi.

ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli

Katalonya Özerk Yönetimi'nde yapılması beklenen yeni başkanlık seçiminin ertelenmesi üzerine eski lider Charles Puigdemont’a destek gösterisi düzenlendi.

Mısır Milli Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.

Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak

Polis Özel Harekat mensubu olmak isteyen kadınlar, 22. dönem alımlarında kadınlara da kontenjan açılması için imza kampanyası başlattı.

Kadınlardan, PÖH olabilmek için imza kampanyası

ABD'nin Kansas eyaletinde, İsrail'i boykot etmeyi yasaklayan bir yasa federal yargıç tarafından askıya alındı.

ABD'de bir yargıç İsrail'i boykotu yasaklayan yasayı askıya aldı

İsrail polisi akşam saatlerinde evine baskın düzenlediği Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü İbrahim Furkan Özdemir'i gözaltına aldıktan yaklaşık bir saat sonra serbest bıraktı.

1 Ozan Tufan kalıyor Fenerbahçe'de yapılan Ozan Tufan görüşmesinin sonuçları belli oldu. Sarı lacivertlilerin genç oyuncusu takımda kalmaya devam edecek.

2 ABD: Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki gerginlik bitmeli ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Körfez ülkelerinin Katar'ı terör ülkesi ilan ederek yaptırım uygulamasının, kendilerine de zarar verdiğini söyledi.

3 Bursa'da 20 ev mühürlendi Bursa'da meydana gelen toprak kaymasından dolayı birçok ev için risk ortamı oluştu. Belediye ekipleri, 60 evi mühürledi.

4 Eto'o Konya'da coşkuyla karşılandı Atiker Konyaspor'un yeni transferi Samuel Eto'o şehre geldi. Golcü oyuncuyu yüzlerce taraftar karşıladı.

5 New York borsası sert düşüşle kapandı New York borsası, sağlık sigortası şirketlerinin hisselerindeki azalışla günü sert düşüşle tamamladı.

6 Sisi ve Musa cumhurbaşkanlığı için yarışacak Mısır Milli Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Yarın Partisi Başkanı Musa Mustafa Musa'nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduklarını resmen açıkladı.