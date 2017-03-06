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İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

İsrail'in kuzeyindeki El-Celile bölgesindeki kayaların altında 4 bin yıl öncesine ait büyük bir mezarlık bulundu.

06.03.2017 - 02:22
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İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrailli arkeologlar, Nasıra, Safed ve Akka başta olmak üzere bir çok şehrin yer aldığı ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde 4 bin yıl öncesine ait büyük bir mezarlık buldu.

Altında mezarlığın bulunduğu dev kaya parçalarının üzerinde de oyulmuş bazı resim ve çizimlerin olduğu belirtildi.

İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

ORTADOĞU'DA BİR İLK

İsrail Eski Eserler Kurumu yetkilisi ve mezarlığın tarihini araştırma komitesinde görevli Uri Burger, radyoya verdiği demeçte, Ortadoğu'da bir mezarlıkta ilk kez kayaların üzerinde oyulmuş çizimlerin olduğuna dikkati çekti.

HANGİ MEDENİYETTEN OLDUĞU HENÜZ BİLİNMİYOR

Binlerce metrekarelik bir alan üzerine kurulu olan mezarlığın, nasıl inşa edildiği, yapımında kullanılan teknoloji ve buluntuların hangi dönem ve medeniyetten kaldığı henüz saptanamadı.

Tel Aviv Üniversitesi, İsrail Eski Eserler Kurumu ve Tel-Hai Akademik Enstitüsünden arkeologların gözetiminde mezarlığın tarihi araştırılıyor.

İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

İsrail'de 4 bin yıl öncesine ait mezarlık bulundu

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