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İsrail'de askerlik karşıtı 40 Yahudi gözaltına alındı

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı gösteriler sürüyor.

19.10.2017 - 19:34
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İsrail'de askerlik karşıtı 40 Yahudi gözaltına alındı

Kudüs'te yüzlerce kişinin katılımıyla düzenlenen zorunlu askerlik karşıtı gösterilere müdahale eden İsrail polisi 40 Yahudi'yi gözaltına aldı.

HAREDİLER TEPKİLİ

Giydikleri siyah kıyafet ve saçlarının favori kısımlarını uzatmalarıyla dikkati çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, bir haftadır ülke çapında düzenledikleri gösterilerle zorunlu askerlik hizmetini protesto ediyor.

İsrail'de askerlik karşıtı 40 Yahudi gözaltına alındı

YOLLARI KAPATTILAR

Zorunlu askerliğin erkekler için üç, kadınlar için iki buçuk yıl olduğu İsrail'deki Haredi Yahudiler'i, yoğun olarak yaşadıkları Batı Kudüs'ün Mea Şerim mahallesinde bazı yolları trafiğe kapatarak çöp kovalarını ateşe verdi.

İsrail Polis sözcüsü Micky Rosenfeld, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu gösterilere polisin müdahalesinin sürdüğünü belirtti.

İsrail'de askerlik karşıtı 40 Yahudi gözaltına alındı VİDEO

İsrail'de askerlik karşıtı 40 Yahudi gözaltına alındı

HAREDİLERLE POLİSLERİN GERGİNLİĞİ

Göstericilerin şehirdeki tramvay yolunu da kapatmaya çalıştıklarını söyleyen Rosenfeld, "Kudüs'te bazı ana yolları kapatarak düzenlenen yasa dışı gösterilere katılan kırk kişi gözaltına alındı. Farklı bölgelere konuşlanan polis birimleri olaylara müdahale etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ULTRA - ORTADOKS YAHUDİLER

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

İsrail'de askerlik karşıtı 40 Yahudi gözaltına alındı

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

GELİR SEVİYESİ EN DÜŞÜK YAHUDİLER

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

İsrail'de askerlik karşıtı 40 Yahudi gözaltına alındı

Yahudi toplumunun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerin de yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

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