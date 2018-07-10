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İsrail'de Ebru Özkan'ın tahliye kararına itiraz

İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 17:18..
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İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.

DÜN MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

İsrail, Kudüs’ü ziyaret etmesinin ardından havalimanında gözaltına alınan Ebru Özkan’ı Hamas’a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve düşman tarafın gönderdiği parayı ülkeye sokmakla suçladı.

İsrail savcılığı, Kudüs’e ziyarette bulunan ve ülkesine dönmek için 11 Haziran’da geldiği Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili iddianameyi tamamladı. Savcılık, hazırladığı iddianameyi İsrail’in kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkemeye sundu.

TUTUKLULUĞU UZATILMIŞTI

Mahkeme, savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan’ın gözaltı süresini 1 gün daha uzattı.

Özkan’ın avukatı Ömer Hamayse, “Serbest bırakılacağını umuyorum” dedi. Hamayse, Özkan’ın 500 doları Filistinli bir gence verdiğini doğrularken, gencin Hamas’ın mensuplarından biri olduğunu bilmediğini ifade etti. Özkan’ın sorgulanmasının Arapça yapıldığını kaydeden Hamayse, Arapça bilmeyen Özkan’ın ifadelerinin mahkeme salonunda İbranice’ye çevrildiğini ve çevirinin bazı kısımlarında yanlışlık yapıldığını söyledi.

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