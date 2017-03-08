İsrail'de ezan yasağı ilk oylamada kabul edildi

İsrail'de ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı mecliste (Knesset) yapılan ilk oylamada kabul edildi.

İLK OYLAMADA KABUL EDİLDİ

Ezanın gece 23.00 ile sabah 07.00 saatleri arasında hoparlörle okunmasına yasak getiren tasarı için Knesset'te yapılan oylamada 55 milletvekili "evet" oyu kullanırken, 48 milletvekili tasarıya karşı oy verdi.

EZAN OKUNARAK TEPKİ VERİLDİ

Knesset'teki Arap milletvekilleri, oylama sonucunun açıklanmasıyla birlikte tekbir getirerek tepkilerini ortaya koydu.

2 OTURUMDA DA KABUL EDİLMESİ GEREKİYOR

Tasarının yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki ayrı oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.