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İsrail'de Filistinlilere idam cezası yasası oylanacak

İsrail Savunma Bakanı Liberman, çarşamba günü İsrail Parlamentosuna getirilecek tasarıyı "ABD'de de idam var" diyerek savundu.

AA | 26.12.2017 - 05:14..
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İsrail televizyonuna konuşan Liberman, İsrail hedeflerine karşı operasyon düzenleyen Filistinlilerin idam edilmesini öngören tasarının çarşamba günü ilk tur oylamaya sunulacağını duyurdu.

"İSRAİL, DEMOKRATİK ABD'NİN İZİNDEN GİTMELİ"

Liberman, "Bu türden bir kanun, ABD kanunlarında da var. Bu nedenle, İsrail'in de dünyadaki en güçlü demokratik sistemin izinden gitmesi tercih edilir." dedi.

Liberman, "Hapishaneye giren her terörist, terörist örgütleri, pazarlık (esir takası) amacıyla sivil ve askerleri kaçırmaya teşvik ediyor." diye konuştu.

İsrail'de Filistinlilere idam cezası yasası oylanacak

İsrail Savunma Bakanı Liberman, Amerikalı mevkidaşı Mattis'le birlikte

Yasa tasarısının kanunlaşması için parlamentoda yapılacak 3 turdan geçmesi gerekiyor.

İdam hükmünün olmadığı İsrail'de suçlulara yüzlerce yıl hapis cezası verilebiliyor.

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