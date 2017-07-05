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İsrail'de Haredi Yahudileri polisle çatıştı

Askere gitmeyi reddeden Ultra-Ortodoks Yahudiler, Kudüs'te yumurta ve su şişeleriyle polise saldırdı.

05.07.2017 - 23:14
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İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, askere gitmeyi reddettikleri için yine polisle karşı karşıya geldi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, Haredi Yahudileri arasında askere gitmeyi kabul edenlere karşı saldırı ve kışkırtmada bulundukları tespit edilenleri gözaltına almak için Kudüs'ün Haredi mahallelerinden Mea Şearim'e operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bunun üzerine mahallede toplanan Haredi grubun polise yumurta ve su şişesi gibi materyaller atarak saldırdığı belirtilen açıklamada, olayda yaralanan olmadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Mea Şearim'de düzenlenen operasyonda iki kişinin gözaltına alındığı ve olaylara karışan herkesin "yakın zamanda adaletin karşısına çıkarılacağı" sözü verildi.

Üç yıl askerlik yapmanın zorunlu olduğu İsrail'de askere gitmeyi reddeden Harediler sık sık polisle karşı karşıya geliyor.

İsrail'de Haredi Yahudileri polisle çatıştı

ULTRA-ORTODOKS HAREDİ YAHUDİLERİ

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Haredi Yahudileri, toplumun diğer kesimleri ile en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Erkek ve kadınlar için üç yıl askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve çatışma yaşamalarına sebep oluyor.

Yahudi toplumun gelir seviyesi en düşük kesimini oluşturan Haredilerin çoğu devletten maddi yardım alıyor ve çok çocuk yaptıkları için sayıları giderek artıyor.

İsrail parlamentosunda Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat ve Şas partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Haredileri temsil eden partilerinde yer aldığı sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.

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