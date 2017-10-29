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İsrail'de Hristiyan Araplardan Patrik Theophilos'a tepki

Hayfa kentinde yüzlerce Arap, kiliseye ait malları İsrail'e aktarmakla suçladıkları Kudüs Ortodoks Patriği 3. Theophilos'u protesto etti.

29.10.2017 - 07:40
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Hayfa'da toplanan göstericiler, Theophilos'un gitmesi yönünde sloganlar attı, "Theophilos'un baskı ve zorbalık düzeni yıkılsın", "Theophilos, meşruiyet hakkına sahip değildir" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteri, İsrail basınında birkaç ay önce çıkan "Batı Kudüs'te kiliseye ait malların İsrail'e satıldığı" yönündeki haberlerin ardından Ortodoks Hristiyanların Theophilos'a karşı düzenlediği en büyük gösteri oldu.

İsrail'de Hristiyan Araplardan Patrik Theophilos'a tepki

Kudüs'te de geçen ay aynı gerekçeyle gösteri düzenlenmişti.

Ortodoks Konsey Üyesi Uday Bacali, "Eski Patrik Irenius, Eski Kudüs'te aralarında iki otel ile bir binanın da bulunduğu taşınmazları İsrail'e aktarmıştı. Theophilos da Kudüs'te kiliseye ait bir çok taşınmazı İsrail'e aktardı." açıklamasında bulunmuştu.

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