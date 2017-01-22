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İsrail'de kadınlar Trump’ı protesto etti

İsrail'in başkenti Tel Aviv’de bir araya gelen yüzlerce kadın, yeni ABD Başkanı Donald Trump’ı protesto etti.

22.01.2017 - 01:55
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İsrail’in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kadın, taşıdıkları pankart ve dövizlerle ABD Başkanı Trump’ı protesto etti.

İsrail'de kadınlar Trump’ı protesto etti

Gazetenin haberine göre, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki Pantsuit Nation-Israel Platformu üyesi kadınlar, etnik ve dinsel farklılıklara karşı hoşgörü, özgürlük ve adalet çağrısında bulundu.

İsrail'de kadınlar Trump’ı protesto etti

Pantsuit Nation-Israel Platformu Başkanı Mindy Goldberg, gösteride yaptığı konuşmada, “Burada ırkçılığa ve başkalarının şeytanlaştırılmasına karşı duruyoruz. Buradan yüksek sesle ‘Trump ne İsrail ne de başkaları için iyidir’ diye haykırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

İsrail'de kadınlar Trump’ı protesto etti

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