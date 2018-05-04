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İsrail'de keskin nişancıların yeni hedefi uçurtma uçuranlar

Sivil insanların yaptığı eylemlerde yüzlerce kişiyi vuran İsrailli keskin nişancılar, hedefleri arasına uçurtma uçuran Filistinlileri aldı.

AA | 04.05.2018 - 00:54..
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İsrail basınında yer alan haberde, keskin nişancıların Gazze'deki Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde molotofkokteyli bağlandığını öne sürerek, uçurtma uçuranları vurabileceği belirtildi.

İsrail'de keskin nişancıların yeni hedefi uçurtma uçuranlar

18 YAŞ ALTINDA 50 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜLER

Haberde ayrıca 30 Mart'tan bu yana Gazze sınırında devam eden gösteriler sırasında Filistinlilerin zaman zaman molotofkokteyli taşıyan uçurtmaları İsrail tarafına gönderdiği iddia edildi.

Bu uçurtmalar nedeniyle İsrail tarafında yangınlar çıktığı öne sürülerek, bu iddiayla İsrail ordusunun gösterilerde uçurtma uçuran kişileri hedef alabileceği kaydedildi.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazeteci ve 18 yaş altındakilerin bulunduğu 50 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilirken, 6 binden fazla Filistinli yaralandı.

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