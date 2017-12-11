Ülke TV'de ekrana gelen Konuşacaklarımız Var adlı programda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıması masaya yatırıldı.

Programın konuklarından tarihçi yazar Talha Uğurluel, İsrail'in geleceğine ilişkin öngörülerde bulundu.

Ülkede dindar Yahudilerin günden güne güç kazandığını belirten Uğurluel, 'asalım, keselim' kafasında olan siyonist Yahudilerin de aynı şekilde günden güne güç kaybettiğini söyledi.

DİNDAR YAHUDİLER GÜÇLENİYOR

Tarihçi Talha Uğurluel, şunları söyledi: "Şu an dindar Yahudiler azınlıkta. Ama dindar Yahudilerin nüfus sayısı durmadan artıyor. Yakında Meclis'te de sayıları artacak. Dindar Yahudiler, biz askerlik falan yapmayız, askerlik yaparsak ibadet edemeyiz diyorlar.

İsrail'de siyonist Yahudilerin etkisi azalacak ViDEO







KARŞI KARŞIYA GELECEKLER

Dindar ve dinsiz Yahudiler karşı karşıya gelecek. Dindar Yahudilerin sayısı çığ gibi artıyor.

HİÇ ÇOCUĞU OLMAYANIN 13-14 ÇOCUĞU VAR

Hiç çocuğu olmayanın 13-14 çocuğu var. Gelecek günler, dindar Yahudilerin burada daha etkili olacağını gösteriyor. Otomatikman; siyonist, asalım, keselim diyen Yahudilerin etkileri azalacak."