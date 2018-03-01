İsrail'de Trump parası basıldı

Göreve geldiği günden itibaren skandal kararların altına imza atan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklayarak bölgede gerginliğin artmasına neden oldu.

KUDÜS TEŞEKKÜRÜ

İsrail, bölgede huzur ortamı oluşmasına izin vermeyen Trump'a farklı bir yöntemle teşekkür etti.

Bu kararın unutulmamasını isteyen İsrailli yetkililer, Donald Trump adına resmi hatıra parası bastırdı.

DEĞERİ 50 DOLAR

En az 50 dolar bağış yapılarak satın alınabilen paralarda, Trump’ın sureti, hem İranlıların hem de Yahudilerin sahiplendiği II. Kiros’un kafasının önünde yer alıyor.