taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.812
USD
3,5862
EURO
3,7374
ALTIN
134,02
PETR
55,5600

İsrail'de yeni internet yasa tasarısı tartışılıyor

İsrail, şahısları veya ulusal güvenliği tehdit eden internet içeriklerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını ilk oturumda kabul etti.

Ajanslar | 04.01.2017 - 11:50
  1. Haberler
  2. Dünya

D

İsrail hükümeti, internetteki provokatif paylaşımların engellenebilmesi için hazırlanan yeni yasa tasarısını ilk oturumda kabul etti.

İsrail Meclisi Knesset'te çoğunluğun onayıyla kabul edilen yasa tasarısına göre, ülkedeki idari mahkemeler internette şahısları veya ulusal güvenliği tehdit eden içeriklerin yasaklanmasına yönelik hüküm verebilecek.

Yasa tasarısı söz konusu içeriklerin, yayınlandıkları sayfalardan kaldırılmasını öngörüyor.

"FİLİSTİNLİLERİN PROVOKASYONUNU ÖNLEMEK İÇİN.."

"Jerusalem Post" gazetesinde Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in açıklamalarına dayanarak yayımlanan haberde, yasa tasarısının sadece Filistinlilerin provokasyonlarını engellemeye yönelik olduğu öne sürüldü.

Ancak yasa tasarısı ifade özgürlüğü önünde bir engel oluşturabileceği gerekçesiyle tepki çekiyor. İsrail Demokrasi Enstitüsü'nden Tehilla Schwartz Altschuler, söz konusu tasarısının maksadını aştığını ve kapsamının çok geniş tutulduğunu savundu. Altschuler, bu tasarının yasalaşması halinde herkesin düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayabileceği uyarısında bulundu.

İsrail hükümeti, internetteki tahrik edici içeriklerin ülkede şiddeti artıran nedenler arasında olduğu görüşünde. Tasarının yasalaşması için iki oturumdan daha geçmesi gerekiyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
OHAL 2. kez uzatıldı

OHAL 2. kez uzatıldı

241
Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

Süleyman Soylu'dan mecliste gensoru konuşması

161
Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

Reina'yı koruyan güvenlik şirketinden eleştirilere cevap

194
Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

Suriye'de muhalifler ve rejime yaptırım önlemi

10
Kardan adam düşmanı kadın İZLE

Kardan adam düşmanı kadın İZLE

160
THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

THY'den kimse işini kaybetmeyecek sözü

74
Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

Arda ve takım arkadaşlarından çocuklara yeni yıl sürprizi

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM