İsrail’de ’zorunlu askerlik’ kavgası

1 Aşkınızın bitip bitmediğini gösteren işaretler Bu işaretlerin altısı da ilişkiniz için geçerliyse, sevgi zannettiğiniz şey yalnızlık korkusu olabilir.

2 Suriyeli aktivist anne ve kızının katiline müebbet Suriyeli aktivist kadınla gazeteci kızının İstanbul'da bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili Bursa'da yakalanan A.B. bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez de müebbet hapis cezası aldı.

3 YPG zulmünden kaçan Afrinlileri ÖSO karşıladı Afrin'de YPG zulmünü yaşayan siviller, TSK ve ÖSO'nun kent merkezine yaklaşmasıyla kaçma fırastını elde ettiler. TSK'nın kentin güneyinde açtığı koridordan kaçan sivilleri ÖSO çiçeklerle karşıladı.

4 Isparta, şehidini uğurladı Ağrı'da teröristlerle çatışarak ölen Uzman Çavuş Göksel Koç, baba evi olan Isparta'ya getirildi.

5 Diyarbakır'daki çatışmada 2 asker şehit oldu Valilik, Diyarbakır Dicle'deki çatışmada iki askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin yaralandığını açıkladı.

6 Bu sefer de hamsi çok müşteri yok Trabzon'da birkaç gün önce kilosu 20 TL'den satılan hamsi şimdilerde 5 TL'ye kadar gerilerken vatandaş da pek rağbet göstermedi.