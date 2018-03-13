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İsrail’de ’zorunlu askerlik’ kavgası

İsrail’de zorunlu askerliğe karşı çıkan Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudileri, polisle çatıştı.

İHA | 13.03.2018 - 15:41..
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KAVGA

İsrail’in başkenti Tel Aviv’in doğusunda bulunan Bney Brak kentinde, zorunlu askerliğe karşı çıkan grup, polisle karşı karşıya geldi.

"ÖLMEYİ TERCİH EDERİZ"

“İsrail’deki dini azınlığa baskıya son” yazılı pankartlar taşıyan protestocu grup, “Ölmeyi tercih ederiz”, “Hapse girmek mutluluktur” sloganları attı.

Eylemin organizatörleri, Haredi Yahudilerinin zorunlu askerlikle mücadele kararlılığından caydıramayacaklarını söyledi. Eylemde ana caddeyi ulaşıma kapatan yüzlerce eylemciye polis müdahale etti. Ardından iki grup arasında çatışma yaşandı.

KANUN İPTAL EDİLMİŞTİ

İsrail’de Haredi Yahudileri, zorunlu askerlikten muaftı. Haredi Yahudileri, ibadetlerini yerine getirerek ve Yahudi kültürünü koruyarak topluma hizmet ettiklerini ifade ediyor.

Ancak, 2017 yılının Eylül ayında İsrail Anayasa Mahkemesi Haredilerin zorunlu askerlikten muaf tutulmasına ilişkin kanunu iptal etmişti

İsrail’de zorunlu askerlik gerginliği

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