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İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşen Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ülkesinin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurdu.

Haber Merkezi | 25.12.2017 - 03:41..
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İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

Resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Kudüs kararını açıklayan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Şansölye'ye talimat verdiğini açıkladı.

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

"TALİMATLARI VERDİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile yaptığı görüşme hakkında, "İsrail devletinin kurulmasına yardım eden bir ulus olarak harika işlerden bahsettik. En önemli konuysa, Guatemala Elçiliği 'nin Kudüs'e dönmesi. Bu yüzden ben de Şansölye'ye talimatları verdim" ifadelerini kullandı.

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

ABD - İSRAİL ORTAKLIĞINDAN YANA OLMUŞTU

Reuters'ta yayımlanan habere göre Morales, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için talimat verdiğini açıkladı. BM'de ret oyu veren 9 ülkeden biriydi.

Oylamada ABD ve İsrail’in yanı sıra, sadece Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

İsrail'deki Guatemala Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak

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