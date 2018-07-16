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İsrail'den 1 günde Gazze'ye 40 hava saldırısı

İsrail'in dün, 2 çocuğun şehit olduğu Gazze'ye yaptığı saldırıların 40'ı bulduğu bildirildi.

AA | 16.07.2018 - 02:04..
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İsrail'in dün Gazze'deki güvenlik, iskan ve çok sayıda noktayı kapsayan hava saldırılarına topçu birliklerinin atışları da eklendi.

İsrail'den 1 günde Gazze'ye 40 hava saldırısı

85 BOMDA ALTILDI

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'den Gazze'ye bir günde 40 hava saldırısı düzenlendiği ve bu saldırılarda 85 bomba atıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda iki çocuğun şehit olduğu, aralarında bir kadın ve bebeğin de bulunduğu 28 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, yoğun sivil nüfusun bulunduğu resmi binalar, otobüs durakları ve çocuk bahçelerinin olduğu bir bölgenin de saldırıya maruz kaldığına dikkat çekildi.

Saldırılara hedef olan bölgedeki resmi binalarda da büyük hasar meydana geldiği ifade edildi.

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