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İsrail'den açıklama geldi: Bir kadından haber yok

İsrail Dışişleri, olay sırasında Reina'da olan İsrailli bir kadından halen haber alınamadığını belirtti.

Ajanslar | 01.01.2017 - 12:49
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İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yaralanan bir İsrailli kadın hastaneye kaldırıldı. Ancak hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırı sırasında gece kulübünde olan ikinci bir İsrailli kadından ise haber yok" dedi.

15 YABANCI UYRUKLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortaköy'deki gece kulübünü hedef alan saldırıda hayatını kaybeden 39 kişiden 20'sinin kimliğinin tespit edildiğini, bu kişilerden en az 15'inin yabancı olduğunu duyurmuştu. Ancak kurbanların uyrukları açıklanmadı.

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