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İsrail'den Afrikalı göçmenlere: 'Ya göç ya da hapis'

İsrail yönetimi tarafından istenmeyen yaklaşık 40 bin Afrikalı yasa dışı göçmen hapse girmek veya sonu belirsiz bir yolculuk arasında seçim yapmak zorunda bırakılıyor.

AA | 17.02.2018 - 13:03..
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İsrail Filistinli Müslümanların ardında bu sefer de kafayı Afrikalı göçmenlere taktı. Müslümanlara türlü eziyetler çektirerek topraklarını gasbeden, evlerine el koayn İsrail yönetimi, Afrikalı göçmenlere de "ya göç edin, ya hapise girin" seçeneğini getiriyor.

İsrail'den Afrikalı göçmenlere: 'Ya göç ya da hapis'

GÖÇMENLER HAPİS EDİLECEK

Ülkelerindeki kaos ortamından kaçarak İsrail'e sığınmak için gelen Afrikalılar, burada da aradıkları desteği bulamadılar. İsrail yönetimi Filistinlilere uyguladığı baskı ve zulüm yönetimini Afrikalı mültecilerere de uygulama kararı aldı.

Bölgede yer alan çok sayıdaki mülteci için "ya buradan gideceksiniz ya da hapise gireceksiniz" kararını aldılar.

İsrail'den Afrikalı göçmenlere: 'Ya göç ya da hapis'

SIĞINMACILARA ACIMASIZLIK

İsrail meclisi (Knesset), Aralık 2017’de yasa dışı sığınmacıların ülkeden zorla çıkarılmasına izin veren yasayı geçirmişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, ocak ayında yaptığı açıklamada, bu uygulamanın sınır güvenliği için gerekli olduğunu, yasa dışı göçe izin veremeyeceklerini, İsrail’e 'sızanların' sınır dışı edileceğini bildirmişti.

İsrail, sığınmacılara 3 bin 500 dolar para ve bilet karşılığı gönüllü olarak ülkeyi terk edip kendi ülkelerine ya da üçüncü bir ülkeye gitme aksi halde ise süresiz hapis cezası seçeneklerini sunuyor.

Öte yandan, 31 Mart’a kadar İsrail’den çıkmayı kabul etmeyenler bu tarihten itibaren hapse girmeye başlayacak.

İsrail Afrikalı Sığınmacılar Gelişim Merkezi, sınır dışı edilecek bu kişilerin çoğu 2006-2012 yılları arasında Eritre ve Sudan gibi ülkelerden, savaştan ve katliamlardan kaçıp gelenler olduğunu açıkladı.

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