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İsrail'den Avrupalı parlamenterlere ülkeye giriş yasağı

İsrail'i ziyaret etmeyi planlayan Avrupa Parlamentosu üyeleri, boykot faaliyetlerini destekledikleri gerekçesiyle ülkeye alınmayacak.

14.11.2017 - 06:21
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israil avrupa

İsrail İçişleri Bakanlığı Sınır, Nüfus, Göçmen ve Sınır Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki hafta İsrail'e gelmeyi planlayan 20 kişilik Avrupalı heyetin ülkeye girmesine izin verilmeyeceği belirtildi. Kararın gerekçesinin ise söz konusu heyettekilerin İsrail'i boykot hareketine (Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi BDS) destek verdiğinin belirlenmesi olarak gösterildi.

İsrail parlamentosu geçtiğimiz mart ayında BDS hareketini destekleyen yabancıların ülkeye girişini yasaklayan bir kanun çıkarmıştı. Bununla birlikte İsrail, bu kanun çıkarılmadan önce de birçok kez benzer uygulamalara imza atarak Avrupa Birliği üyeleri de dahil birçok yabancıyı ülkeye almamıştı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, İçişleri Bakanı Arye Dery ve Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, ülkeye girişi yasaklanan Avrupalı heyetin, Filistinli mahkumlara destek vermek için İsrail hapishanesindeki Filistinli liderlerden Mervan Barguti'yi ziyaret etmeyi planladığını söyledi.

BOYKOT HAREKETİ, İSRAİL'E BASKI AMAÇLI

Uluslararası bir hareket olarak 2005 yılında kurulan "Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırımlar Hareketi", Filistin toprağındaki İsrail işgaline son verilmesi, İsrail'in Arap-Filistinli vatandaşlarına tam eşitlik sağlanması ve Filistinli sığınmacıların geri dönüş haklarına saygı duyulması için çalışmalar yürütüyor.

İsrail'in ekonomik, akademik, kültürel ve siyasi alanda boykot edilmesini savunan BDS hareketi, bu şekilde Tel Aviv yönetimi üzerinde baskı oluşturulmasını hedefliyor.

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