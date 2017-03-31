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İsrail'den Batı Şeria'da yeni Yahudi yerleşimlerine onay

İsrail, BMGK'nın kararına rağmen, Batı Şeria'da Yahudi yerleşimleri yapılmasına, 20 yıl aradan sonra ilk kez resmi onay verdi.

31.03.2017 - 05:39
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sd

Açıklamada yeni yerleşimlerin Nablus yakınlarındaki Emek Shilo bölgesinde inşa edileceği belirtildi.

Son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı, yerleşimlerin "yasal dayanağı olmadığını" belirtiyor ve "iki devletli çözümü tehlikeye attığını" kaydediyor.

FİLİSTİNLİ YETKİLİLERDEN KINAMA

Filistinli yetkililer İsrail Güvenlik Kabinesi'nin kararını kınadı. Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi üyesi Hanan Aşravi, "Bu açıklama İsrail'in kendini istikrar ve barıştansa, yasa dışı yerleşimci nüfusunu tatmin etmeye adadığını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

Yeni yerleşim birimlerine geçen ay boşaltılan Amona yerleşimindeki Yahudilerin yerleştirileceği belirtildi. Batı Şeria'daki en büyük Yahudi yerleşim birimi olan Amona, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin kararı çerçevesinde, Filistinlilerin özel arazisi üzerine inşa edildiği gerekçesiyle boşaltılmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Amona'daki yerleşimcilere yeni yer bulma sözü vermişti.İsrail'in kararına yönelik henüz ABD yönetiminden bir açıklama gelmedi.

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