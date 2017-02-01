taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
86.108
USD
3,7809
EURO
4,0839
ALTIN
147,32
PETR
55,6400

İsrail'den Batı Şeria'ya yeni yerleşim birimi

İsrail, Batı Şeria’da 3000 yeni yerleşim birimi inşa etme kararı aldı.

01.02.2017 - 12:16
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Savunma Bakanlığı, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın 1967’den bu yana işgal altında tutulan ve ‘Yahudiye ve Samarya’ adıyla anılan Batı Şeria’da 3000 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini duyurdu.

NETANYAHU TWİTTER'DAN DUYURDU

Netanyahu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda yeni yerleşim birimlerinin inşası için Lieberman’la anlaştıklarını kaydetti.

İsrail'den Batı Şeria'ya yeni yerleşim birimi

Lieberman ise ‘Yahudiye ve Samarya’da yaşamın normale döndüğü yeni bir döneme girildiğini ve bölgede sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun bir yanıt verileceğini ifade etti.

İSRAİL'İN YASADIŞI YERLEŞİM BİRİMİ

Kararla birlikte, Alfei Menashe’de 700; Beit Aryeh ve Beitar İllit’te 650’şer; Oranit’te 200; Nokdim ve Givat Ze'ev 150’şer; Karnei Shomron, Shilo ve Metzudot Yehud’da 100’er; Kfar Eldad’da 80; Shavei Shomron’da 70; Nofim’de 50 ve Efrat’da 30 yeni yerleşim birimi inşa edilecek.

İsrail'den Batı Şeria'ya yeni yerleşim birimi

İsrail, ocak ayında işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’te 566, Batı Şeria’da ise 2500 yeni birimin inşasına onay vermişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

83
Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekilin telefon faturası soruldu

765
Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

Öztürk Yılmaz'dan Suriyeliler askere alınsın çıkışı

865
Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

Türkiye’nin görüntü talebine Almanya’dan olumsuz yanıt

251
CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı

CNN ABD'ye kaçan darbeciyle röportaj yaptı

147
Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

Ara transfer döneminde gelenler-gidenler

9
Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı

Mehmet Ekici neden F.Bahçe'yi seçtiğini anlattı

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM