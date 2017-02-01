İsrail'den Batı Şeria'ya yeni yerleşim birimi

İsrail Savunma Bakanlığı, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Lieberman’ın 1967’den bu yana işgal altında tutulan ve ‘Yahudiye ve Samarya’ adıyla anılan Batı Şeria’da 3000 yeni yerleşim biriminin inşasına onay verdiğini duyurdu.

NETANYAHU TWİTTER'DAN DUYURDU

Netanyahu da Twitter hesabından paylaştığı mesajda yeni yerleşim birimlerinin inşası için Lieberman’la anlaştıklarını kaydetti.

Lieberman ise ‘Yahudiye ve Samarya’da yaşamın normale döndüğü yeni bir döneme girildiğini ve bölgede sakinlerinin ihtiyaçlarına uygun bir yanıt verileceğini ifade etti.

İSRAİL'İN YASADIŞI YERLEŞİM BİRİMİ

Kararla birlikte, Alfei Menashe’de 700; Beit Aryeh ve Beitar İllit’te 650’şer; Oranit’te 200; Nokdim ve Givat Ze'ev 150’şer; Karnei Shomron, Shilo ve Metzudot Yehud’da 100’er; Kfar Eldad’da 80; Shavei Shomron’da 70; Nofim’de 50 ve Efrat’da 30 yeni yerleşim birimi inşa edilecek.

İsrail, ocak ayında işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs’te 566, Batı Şeria’da ise 2500 yeni birimin inşasına onay vermişti.