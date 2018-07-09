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İsrail’den Ebru Özkan’a skandal suçlama

İsrail'de tutuklu bulunan Türk vatandaşı Ebru Özkan mahkemeye çıkartıldı.

İHA | 09.07.2018 - 18:43..
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İsrail, Kudüs’ü ziyaret etmesinin ardından havalimanında gözaltına alınan Ebru Özkan’ı Hamas’a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve düşman tarafın gönderdiği parayı ülkeye sokmakla suçladı.

İsrail’den Ebru Özkan’a skandal suçlama

MAHKEMEYE ÇIKARTILDI

İsrail savcılığı, Kudüs’e ziyarette bulunan ve ülkesine dönmek için 11 Haziran’da geldiği Ben Gurion Havalimanı’nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili iddianameyi tamamladı. Savcılık, hazırladığı iddianameyi İsrail’in kuzeyindeki Salim Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkemeye sundu.

İddianameye göre Özkan, Hamas’a yardım ve çeşitli hizmetlerde bulunmak, ülkenin düzenini bozmak ve düşman bir tarafın gönderdiği parayı ülkeye sokmakla suçlanıyor.

İsrail’den Ebru Özkan’a skandal suçlama

1 GÜN DAHA UZATILDI

Mahkeme, savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi karara bağlamak üzere Özkan’ın gözaltı süresini 1 gün daha uzattı.

Özkan’ın avukatı Ömer Hamayse, “Serbest bırakılacağını umuyorum” dedi. Hamayse, Özkan’ın 500 doları Filistinli bir gence verdiğini doğrularken, gencin Hamas’ın mensuplarından biri olduğunu bilmediğini ifade etti. Özkan’ın sorgulanmasının Arapça yapıldığını kaydeden Hamayse, Arapça bilmeyen Özkan’ın ifadelerinin mahkeme salonunda İbranice’ye çevrildiğini ve çevirinin bazı kısımlarında yanlışlık yapıldığını söyledi.

SERBEST BIRAKILACAK

İsrail askeri mahkemesinin, bugün görülen duruşmada Türk vatandaşı Ebru Özkan’ın şartlı tahliyesine karar verdiği ancak bu karara savcılık tarafından yarına kadar itiraz edilmemesi durumunda Özkan'ın serbest bırakılacağı bildirildi

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