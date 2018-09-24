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İsrail'den Filistinlilere: Evlerinizi kendiniz yıkın

İsrail makamları, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Han el-Ahmer bölgesinde yaşayan Filistinli bedevilere, 1 Ekim’e kadar evlerini kendi elleriyle yıkma uyarısında bulundu.

AA | 24.09.2018 - 05:30..
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İsrail'den Filistinlilere: Evlerinizi kendiniz yıkın

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı İle Mücadele Heyeti Müdürü Abdullah Ebu Rahmet, İsrail askerlerinin sabah saatlerinde Han el-Ahmer bölgesine gelerek Filistinli bedevilere bir ihtar mektubu teslim ettiğini belirtti.

"EVLERİNİZİ YIKIN VE TAŞININ"

Ebu Rahmet, ihbarnamede İsrail’in, "Filistinlilerden kendi elleriyle evlerini yıkmalarını ve bölgeden taşınmalarını istediğini" kaydetti.

İhbarnamede ayrıca İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerini yürüten "Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi" (COGAT) yetkililerinin Filistinlilerin taşınmasına yardımcı olabileceği talebinin yer aldığını ifade eden Ebu Rahmet, Filistinli bedevilerin evlerinden ve yerlerinden çıkmamakta ısrarcı olduklarını belirtti.

İsrail'den Filistinlilere: Evlerinizi kendiniz yıkın

190 FİLİSTİNLİNİN YAŞADIĞI HAN EL AHMER

İsrail Yüksek Mahkemesi, mayıs ayında Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

İsrail'den Filistinlilere: Evlerinizi kendiniz yıkın

Mahkemenin kararının ardından temmuz ayı başında İsrail polisi eşliğinde bölgeye gelen yıkım ekibi, Filistin'in farklı yerlerinden gönüllüler ve bölge halkının direnişiyle karşılaşmıştı.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 5 Eylül'de de Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımların başlatılmasına hükmetmişti.

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