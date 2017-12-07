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İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

Batı Şeria'da Trump'ın Kudüs kararını protesto eden Filistinlilere, İsrail polisi gaz bombası ve plastik mermi kullandı.

AA | 07.12.2017 - 19:57..
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İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kararına karşı gösteriler başladı.

FİLİSTİNLİLER SOKAKTA

ABD Başkanı Trump’ın Kudüs kararına karşı Şam kapısında toplanan onlarca Filistinli genç ile İsrail polisi arasında arbede yaşandı. Olaylar sırasında Filistinli bir genci gözaltına alan İsrail polisi, atlı birliklerin de desteğiyle Şam kapısındaki grubu dağıttı.

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

GAZ, PLASTİK MERMİ, ATLI BİRLİKLER...

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerde ise 108 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermi ile eylemlere müdahale ettiği, 108 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

SİLAHLI DİRENİŞ ÇAĞRISI

Filistin yerel basınına göre Gazze’de Fetih hareketi çizgisine yakınlığıyla bilinen küçük çaplı bazı silahlı direniş hareketleri de Trump’ın Kudüs kararına karşı silahlı direniş çağrısında bulundu.

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

İsrail'den Filistinlilere sert müdahale

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