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İsrail'den Gazzeli futbolculara Batı Şeria yasağı

İsrail’in, 9 Gazzeli futbolcunun Filistin Kupası final rövanş maçını oynamak için Batı Şeria’ya gitmesine izin vermediği bildirildi.

03.08.2017 - 05:36
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Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Üyesi Abdüsselam Heniyye, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, Refah Gençleri futbol takımının 9 futbolcusunun Batı Şeria'nın El-Halil kentine gitmesine engel oldu.” ifadelerini kullandı.

FIFA'YA ÇAĞRI

Heniyye, FIFA’dan Filistinli futbolculara yönelik söz konusu ihlalleri sonlandırmak için harekete geçmesini istedi.

Gazze'nin Refah Gençleri takımı, Filistin Kupası finali kapsamında Batı Şeria’nın Ehli el-Halil takımıyla cuma günü rövanş maçı yapacaktı.

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