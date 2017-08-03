İsrail'den Gazzeli futbolculara Batı Şeria yasağı

İsrail’in, 9 Gazzeli futbolcunun Filistin Kupası final rövanş maçını oynamak için Batı Şeria’ya gitmesine izin vermediği bildirildi.

2

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: 1 yaralı

Ankara'da bir kafeye kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.