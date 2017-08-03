İsrail'den Gazzeli futbolculara Batı Şeria yasağı

Filistin Gençlik ve Spor Yüksek Konseyi Üyesi Abdüsselam Heniyye, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail, Refah Gençleri futbol takımının 9 futbolcusunun Batı Şeria'nın El-Halil kentine gitmesine engel oldu.” ifadelerini kullandı.
FIFA'YA ÇAĞRI
Heniyye, FIFA’dan Filistinli futbolculara yönelik söz konusu ihlalleri sonlandırmak için harekete geçmesini istedi.
Gazze'nin Refah Gençleri takımı, Filistin Kupası finali kapsamında Batı Şeria’nın Ehli el-Halil takımıyla cuma günü rövanş maçı yapacaktı.