taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.230
USD
3,8243
EURO
4,5038
ALTIN
152,90
PETR
65,5900

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail Gazze'ye hava kuvvetlerine bağlı uçaklar ile saldırı düzenledi, en az iki kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 15:12..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sistematik zulmü devam ediyor. Kudüs'ün işgalinin resmiyet kazanmasının ardından Gazze'de direniş gerçekleştirilen siviller, İsrail jetleri tarafından vuruldu. Operasyon kapsamında en az iki Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısıTwitter/Quds News Network (İsrail uçakları tarafından bombalanan bölgedeki ölen sivil)

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE SALDIRI

İnsansız hava aracı ile yapıldığı açıklanan saldırı, Filistinlilerin yaşadığı bölgeye gerçekleştirildi. İsrail tarafı saldırıyı "İslami Cihat Örgütü" üyelerine yönelik yaptığını iddia etse de ölenlerin ikisinin de sivil olduğu belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Kermlin: Suriye'deki hava ve deniz üsleri korunacak
Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün açıkladığı kısmi asker çekme planına rağmen, gerektiğinde "teröristleri" vurabilmek için Suriye'deki deniz ve hava üssünü muhafaza edecek. dedi
49 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
İsrail polisi eşliğindeki 49 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’e baskın düzenledi.
Çin'de budist tapınağı alev alev yandı
Çin'de, Asya'nın en büyük budist tapınaklarından birinde çıkan yangında, ahşap ibadethane yanarak küle döndü.
İran yeniden deprem ile sarsıldı
İran'ın Kerman vilayetinin merkezi olan Kerman kentinin kuzeydoğusunda 6.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad'a Rus generalden müdahale

Esad'a Rus generalden müdahale

87
Ahmet Hakan İsrail protestosundan fotoğrafını paylaştı

Ahmet Hakan İsrail protestosundan fotoğrafını paylaştı

131
Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

Başbakandan Kılıçdaroğlu'na hesap uzmanı göndermesi

74
Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

Başbakandan açığa alınan belediye başkanı sayısı

33
Emniyet'teki FETÖ ihraçlarında rakam belli oldu

Emniyet'teki FETÖ ihraçlarında rakam belli oldu

117
Ebru Gündeş iyice zayıfladı

Ebru Gündeş iyice zayıfladı

73
Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

Zuhal Olcay'a Cumhurbaşkanı’na hakaretten dava açıldı

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM