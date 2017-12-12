İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik sistematik zulmü devam ediyor. Kudüs'ün işgalinin resmiyet kazanmasının ardından Gazze'de direniş gerçekleştirilen siviller, İsrail jetleri tarafından vuruldu. Operasyon kapsamında en az iki Filistinli yaşamını yitirdi.

Twitter/Quds News Network (İsrail uçakları tarafından bombalanan bölgedeki ölen sivil)

İNSANSIZ HAVA ARACI İLE SALDIRI

İnsansız hava aracı ile yapıldığı açıklanan saldırı, Filistinlilerin yaşadığı bölgeye gerçekleştirildi. İsrail tarafı saldırıyı "İslami Cihat Örgütü" üyelerine yönelik yaptığını iddia etse de ölenlerin ikisinin de sivil olduğu belirtildi.