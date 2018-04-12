İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Filistin'de gösteri yapan sivilleri katletmeye devam eden İsrail, aynı zamanda Gazze'ye hava saldırısı düzenlemeyi de sürdürdü. Hamas'ın askeri kanadına hava saldırısı düzenleyen İsrail, ardından sivillerin olduğu yerleri de vurdu.

1 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Şifa Hastanesi Acil Servis Şefi Eymen es-Sahabani, hava saldırısında 31 yaşındaki Muhammed Hıcile isimli bir Filistinlinin şehit olduğunu, başka bir Filistinlinin de yaralandığını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının daha önce de Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait askeri bir hedefi vurduğu ve saldırıda can kaybı yaşanmadığı duyurulmuştu.