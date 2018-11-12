İsrail'den Gazze'ye saldırı: 6 şehit

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, Han Yunus'un doğu sınırına düzenlenen saldırıda 7 Filistinli'nin şehit düştüğünü, 7'sinin yaralandığını belirtti.

Kudra, şehit olan Filistinlilerin isimlerini, Nureddin Selame Bereke (37), Muhammed Macid Musa el-Karra (23), Alaeddin Muhammed Kuveydir (22), Mustafa Hasan Ebu Ude (21), Muhammed Atallah Musabbih (25), Ala Nasrullah Abdullah Fuseyfis (19) ve Ömer Naci Müslim Ebu Hatır (21) olarak açıkladı.

Kudra, ayrıca, sağlık bakanlığının tüm ekiplerinin teyakkuz haline getirildiğini kaydetti.

BİR İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Ordusu özel kuvvetlerininin Gazze Şeridi'nde bir güvenlik operasyonu gerçekleştirdiği sırada yaşanan çatışmada bir İsrail askeri öldü, 1 asker ise hafif şekilde yaralandı." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee ise düzenlediği basın toplantısında, Gazze'den İsrail'e 10 roket atıldığının tespit edildiğini, roketlerden 2'sinin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Gazze tarafından ise atılan roketlerin sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

NETANYAHU FRANSA ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Gazze'deki gerginlik nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle gittiği Fransa'nın başkenti Paris'teki temaslarını yarıda keserek, ülkesine dönme kararı aldı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın da bakanlığa gelerek üst düzey komutanlarla görüştüğü ifade edildi.

EL-KASSAM TUGAYLARINDAN ŞEHİTLER VAR

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Gazze'nin güneyinde yaşanan bir "güvenlik olayında" Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan şehit ve yaralıların olduğunu bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yaşanan bir "güvenlik olayında" İzzeddin el-Kassam Tugayları'ndan şehit ve yaralıların olduğu vurgulandı.

Şehit ve yaralıların sayısına ilişkin bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayı takip ettiği kaydedildi.

KASSAM KOMUTANLARINDAN BİRİNE SUİKAST

Öte yandan, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, bir grup İsrail askerinin sivil bir araçla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un 3 kilometre kadar iç kısımlarına girdiğini ve Tugay komutanlarından Nur Bereke'ye suikast düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu İsrail askerlerinin bölgeye sızdığının anlaşılmasının ardından Kassam unsurlarının harekete geçtiği ve askerlerin bölgeden çekilmesinin sağlandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, İsrail savaş uçaklarının, askerlerin çekilmesini kolaylaştırmak için Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırıda bazı Filistinlilerin şehit olduğuna işaret edildi.