İsrail'den Gazze'ye top atışı: 1 şehit, 1 yaralı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail güçlerinin Gazze'nin kuzey sınırına düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Muhammed Ahmed er-Radi isimli bir kişinin şehit olduğunu, bir kişinin de yaralandığını" belirtti.

GÖZETLEME NOKTASI HEDEF ALINDI

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Beyt Lahiya kentinin doğu sınırı yakınlarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasını hedef aldığını aktardı.

İsrail makamlarından ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.