Filistin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Han Yunus kentinde direniş gruplarına ait askeri bir gözetleme noktası top atışıyla saldırı düzenledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail'den Gazze'ye topçu saldırısı VİDEO

ASKERİ ARACA YAPILAN SALDIRIYA MİSİLLEME

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada da İsrail-Gazze sınırında rutin devriye görevi yapan İsrail'e ait bir askeri aracının geçişi sırasında bomba patlamasına karşılık olarak Gazze'nin güney kesiminde bir gözetleme noktasının bombalandığı aktarıldı. İsrailli yetkililer, ölen ya da yaralanan olup olmadığı hakkında ise bilgi vermedi.