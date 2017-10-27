İsrail'den İran'a nükleer silah tehdidi

İstihbarat Bakanı Israel Katz, Tokyo’da gerçekleştirilen mülakatta, “Bu günlerde ABD Başkanı Trump tarafından sürdürülen uluslararası çabalar İran’ın nükleer olanaklar elde etmesini engelleyemezse İsrail kendi başına askeri harekata girişecektir. Nükleer silah üretme kapasiteleri olmadığına emin olmak için (anlaşmada) yapılabilecek değişiklikler var.” açıklamasında bulundu.

ASKERİ TEHDİT GERİ TEPEBİLİR

İsrail tarafından yapılan askerî müdahale tehdidi, her şeye rağmen ABD’de nükleer anlaşmanın içeriğinin sertleştirilmesine olan desteği artıracaktır ancak İran’daki muhafazakârları cesaretlendirip Washington'ın Avrupa’daki müttefikleriyle arasını açarak geri de tepebilir.

ABD YALNIZ KALDI

Şu ana kadar anlaşmaya imza atan diğer ülkelerden -İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin, İran ve Avrupa Birliği- hiçbiri ciddi endişe dile getirmeyerek ABD’yi yalnız bıraktı.

Katz, “Japon hükümetinden, Başkan Trump tarafından nükleer anlaşmayı değiştirmek için atılan adımlara destek istedim." şeklinde konuştu.

Katz, nükleer anlaşmanın bitiş tarihi kaldırılacak şekilde revize edilmesini, Tahran’ın silah imalatına uygun nükleer materyal üretmek için yeni santrifüjler kurmasını engellemek amacıyla daha katı şartlar koyulmasını istediklerini ifade etti.

YAPTIRIMLAR UYGULANMALI

Katz ayrıca, İran’ın Suriye’yi İsrail’e saldırı düzenlemek için bir askerî üsse dönüştürmesini engelleyecek yaptırımlar uygulanması ve Tahran’ın balistik füze geliştirmesini durdurmak amacıyla harekete geçilmesi çağrısında bulundu.