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İsrail'den İran'a yeni tehdit

İsrail ordusunun Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırılar, şimdilik sona erdi. Ordudan yapılan açıklamada İran'a daha fazla gerginlik çıkartmaması, yoksa karşılığının verileceği konusunda çağrı yaptı.

Haber Merkezi | 10.05.2018 - 11:53..
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Kontrolü altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den yapılan roket saldırısı sonrası bu ülkede İran'a ait hedefleri vurduğunu açıklayan İsrail ordusu, Tahran'ı gerginliği artırmaması konusunda uyardı.

İsrail ordusu sözcüsü Concrius "Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz ancak İran'ın yeni saldırısına yanıt vereceğiz" dedi.

İsrail'den İran'a yeni tehdit

"İRANI UYARIYORUZ"

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Concrius gazetecilere yaptığı açıklamada "Yüksek alarm düzeyinde ve tetikte bekliyoruz. İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini izliyoruz. Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz ancak İran'ın yeni bir saldırısına karşılık vereceğiz. Güçlü bir yanıt vermeye hazırız. İranlıları uyarıyoruz" dedi.

İsrail'den İran'a yeni tehdit

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, perşembe günü, Suriye sınırında İran ile yaşanan son gerilimin sona ermiş olmasını umduğunu söyledi. Lieberman, Tel Aviv yakınlarındaki Herzilya Güvenlik Konferansında, "Umuyorum bu bölüm sona ermiştir ve herkes mesajını almıştır." diye konuştu.

Suriye'deki İran güçleri perşembe günü erken saatlerde Golan Tepeleri’ndeki İsrail'in ordu karargahlarına füze saldırısı düzenlediğini bildirdi. Bu da 2011'de ihtilafın başlamasından bu yana İsrail'in Suriye'ye en ağır saldırılardan birini gerçekleştirmesine sebep oldu. Lieberman, İsrail'in, "Suriye'de İran'ın neredeyse tüm altyapısını vurduğunu" söyledi.

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