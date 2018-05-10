İsrail'den İran'a yeni tehdit

Kontrolü altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki askeri tesislere Suriye'den yapılan roket saldırısı sonrası bu ülkede İran'a ait hedefleri vurduğunu açıklayan İsrail ordusu, Tahran'ı gerginliği artırmaması konusunda uyardı.

İsrail ordusu sözcüsü Concrius "Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz ancak İran'ın yeni saldırısına yanıt vereceğiz" dedi.

"İRANI UYARIYORUZ"

İsrail ordu sözcüsü Jonathan Concrius gazetecilere yaptığı açıklamada "Yüksek alarm düzeyinde ve tetikte bekliyoruz. İran'ın Suriye'deki faaliyetlerini izliyoruz. Durumu daha da kızıştırmak istemiyoruz ancak İran'ın yeni bir saldırısına karşılık vereceğiz. Güçlü bir yanıt vermeye hazırız. İranlıları uyarıyoruz" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA