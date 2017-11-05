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İsrail'den Kudüs'e yeni güvenlik planı

İsrail İç Güvenlik Bakanı'nın, "Filistinlilerin düzenlediği saldırıları engellemek" gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladığı belirtildi.

05.11.2017 - 08:55
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İsrail'de yayın yapan özel televizyon kanalı Kanal 10'un haberine göre, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Filistinlilerin saldırılarını engellemek gerekçesiyle bir güvenlik planı hazırladı.

GÜVENLİK SIKILAŞTIRILACAK

Plan çerçevesinde kurulacak askeri kontrol noktalarına benzeyen büyük teftiş noktaları aracılığıyla, Babu'l Amud ve Eski Şehir bölgelerindeki güvenliğin sıkılaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

SINIR MUHAFIZLARI DA OLACAK

Bu bölgelerde sınır muhafızlarının konuşlandırılacağı ve 40 akıllı güvenlik kamerasının yerleştirileceği ifade edilen haberde planın uygulanmasının aylar süreceği ifade edildi.

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