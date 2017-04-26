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İsrail'den Kudüs'te 10 bin yeni konuta onay

İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde 10 bin yeni konut inşa projesini onayladığı bildirildi.

26.04.2017 - 01:31
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İsrail’in Kanal 10 televizyonunun haberinde, Kudüs Belediyesi ile İskan Bakanlığının, Doğu Kudüs’ün kuzeyinde yer alan ve aynı zamanda bir sanayi bölgesi de olan Atarot Yahudi yerleşim biriminde 10 bin yeni konutun inşa projesini onayladığı belirtildi.

ABD'NİN BASKILARI

Haberde, eski ABD Başkanı Barack Obama’nın yönetimine işaret edilerek söz konusu projenin ABD’nin İsrail’e Yahudi yerleşim birimi konusunda yaptığı baskılar nedeniyle daha önce onaylanamadığı aktarıldı.

Geçen yıl aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı tüm yerleşim faaliyetlerini "derhal ve tamamen" durdurmasını talep eden kararın onaylanmasına rağmen İsrail yerleşim birimleriyle ilgili faaliyetlerine devam ediyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da da 400 bini aşkın Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre, bu bölgelerdeki tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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