İsrail’den Kudüs’te Yahudiler için 20 bin yeni konut

İsrail’in Kanal2 televizyonuna göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi’nin Planlama ve Yapı Komitesi’nin İsrail Toprak İdaresi ile koordinasyon çerçevesinde kutsal şehrin farklı bölgelerinde Yahudiler için otel, ticaret ve sanayi alanlarının da içinde bulunduğu 20 bin konut inşa etme kararı aldığı belirtildi.

380 MİLYON DOLARLIK YENİ İŞGAL PROJESİ

Televizyonun haberinde, söz konusu projenin 1,4 milyar Yeni İsrail şekeli (Yaklaşık 380 milyon dolar) değerinde olduğu aktarılarak, İsrail belediyesinin Kudüs’ün tamamında altyapı, sanayi ve ticari alanlar kurmayı hedeflediği ifade edildi.

Haberde, iktidardaki Likud partisi üyesi İsrailli Kudüs Belediye Başkanı Nir Barakat’ın, kararın Kudüs için “tarihi bir önem” arz ettiğini ifade ettiği aktarıldı.

FİLİSTİNLİLER KOVULUYOR, YAHUDİLER YERLEŞTİRİLİYOR

İsrail makamları, son yıllarda işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait evleri yıkma ve bu bölgedeki Yahudi yerleşim birimlerini genişletme çalışmalarına hız vermiş durumda.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman da daha önce işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 900 konutluk yeni Yahudi yerleşim yeri kurmayı planladıklarını açıklamıştı.