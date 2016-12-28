İsrail'den Kudüs'te yeni yerleşim inşaatları planı

Associated Press'in haberine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, kentin doğusunda binlerce evden oluşacak yerleşim birimlerinin inşasına onay vermeye hazırlanıyor.

Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesi, Çarşamba günü yapacağı toplantıda bölgede yeni inşaatlara onay verilip verilmeyeceğini tartışacak.

"UMARIM ABD'NİN YENİ YÖNETİMİ BİZİ DESTEKLER"

Kudüs Belediyesi Başkan Yardımcısı Meir Turgeman, "BM'nin oylaması da dahil, Kudüs'te ne yapacağımızı bize dayatmaya çalışan herhangi bir oluşumdan etkilenmemeyi sürdürüyoruz" dedi ve şöyle devam etti: "Umarım İsrail hükümeti ve ABD'nin yeni yönetimi de bizi destekler. Böylece sekiz yıl süren Obama yönetiminin yarattığı boşluğu doldurabiliriz."





BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'den yasa dışı yerleşimlerine son vermesini isteyen kararı 14 lehte ve bir çekimser oyla geçirmesi, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yu kızdırmıştı.

Netanyahu, 'utanç verici' olduğunu söylediği BM kararına uymayacaklarını belirtmişti.