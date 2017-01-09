İsrail'den Kudüs'teki saldırı sonrası sert yaptırımlar

İsrail Radyosunun haberine göre Komisyon, saldırıyı görüşmek üzere gerçekleştirdiği toplantıda, "DEAŞ'a üye olduğundan ya da destek verdiğinden şüphelenilen herkesin idari olarak tutuklanması, saldırıyı gerçekleştiren Fadi Ahmed Hamdan el-Kanber'in Cebel Mukabber Mahallesi'ndeki evinin en kısa sürede yıkılması, bu ailenin, evlilik bağıyla aileye katılan bireyler için Kudüs'te oturum izni alma taleplerinin iptal edilmesi, Kanber'in cenazesinin ailesine teslim edilmemesi ve saldırının gerçekleşmesinden ötürü mutluluk duyduğunu ifade eden her Filistinlinin gözaltına alınmasına" karar verdi.





Kudüslüler, Batı Şeria ya da Gazze'den bir Filistinliyle evlenmeleri durumunda, aileye yeni katılan bu bireyler için İsrail yönetiminden Kudüs'te oturum izni için talepte bulunması gerekiyor.



İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün güneyinde yer alan Armon HaNatziv Yahudi yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına bir kamyonun girmesi sonucu, 4 asker ölmüş, 15 asker de yaralandığı bildirilmişti.





İsrail askerlerinin olay yerinde açtığı ateş sonucu saldırıyı düzenleyen kamyon şoförünün öldürüldüğü açıklanmıştı.



Filistin medyası, saldırının failinin Fadi el-Kanber olduğu bilgisini paylaşmıştı.