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İsrail'den Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh'ine yurtdışı yasağı

İsrail yönetiminin, Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye 1 bir ay süreyle ülke dışına çıkma yasağı koyduğu öğrenildi.

AA | 01.05.2018 - 23:48..
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İsrail yönetiminin Yüksek İslami Heyet Başkanı ve Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri’ye bugünden başlayacak şekilde 1 ay süreyle ülke dışına çıkma yasağı koyduğu öğrenildi.

İsrail'den Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh'ine yurtdışı yasağı

"HİÇBİR SUÇLAMA YAPILMADI"

Şeyh İkrime Sabri, Filistin Enformasyon Merkezi muhabirine yaptığı açıklamada, yasak kararının bitiminde 4 ay daha uzatılabileceğini söyledi. Kararı keyfi, gereksiz ve gayri hukuki olarak nitelendiren Şeyh İkrime Sabri, karar için kendisine hiçbir suçlamada bulunulmadığını ve gerekçe gösterilmediğini ifade etti.

Şeyh İkrime Sabri, önümüzdeki hafta İstanbul’da ümmetin seçkin alimleri ve fakihlerinin katılımıyla yapılacak ilmi bir fıkıh konferansına katılmak için davet aldığını açıkladı.

Mescid-i Aksa Hatibi Sabri, yurt dışına çıkma yasağının Siyonist işgal rejiminin son yıllarda kendisi hakkında verdiği yasak kararlarının beşincisi olduğunu ifade etti.

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