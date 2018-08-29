taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.3247
Euro
7.3883
Altın
1203.16
Borsa
93866.94

İsrail'den Orta Doğu'ya roket tehdidi

İsrail Savunma Bakanlığı'nın karadan karaya füze kuvveti kuracağını duyurmasının ardından İsrail Askeri Sanayileri (IMI) ile imzaladığı füze anlaşmasına dair Liberman'dan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Dünya

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın şubat ayında orduya menzili 300 kilometreyi bulan karadan karaya füzelerden yeni bir güç kurulması emrini vermesi, sonrası ilk alım gerçekleşti.

İsrail'den Orta Doğu'ya roket tehdidi

ORTA DOĞU'YA TEHDİT

'Ortadoğu'da her yere ulaşabilecek gelişmiş roketler satın aldıkları' açıklamasını yapan Liberman, ''İsrail ordusunu daha güçlü ve daha sofistike hale getiriyoruz'' dedi.

Bakanlık, IMI ile yaptığı yüz milyonlarca şekellik silah anlaşması kapsamındaki roketlerin yenilikçi teknolojiye sahip olduğunu ve bu sayede çok yüksek isabet kaydettiğini duyurdu.

Çoğu 30-150 km menzilli yüksek isabetli roket türlerinden birinin de ACCULAR topçu roketinin üt düzey versiyonu olduğu ve dakikada 18 isabetli füze gönderebildiği belirtildi.

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

13
Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

Şehit Ömer Halisdemir'i reklam malzemesi yaptılar

55
Türkiye'de iPhone satışları düştü

Türkiye'de iPhone satışları düştü

229
Dövizle kira dönemi sona erecek

Dövizle kira dönemi sona erecek

105
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

14
Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

87
Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

21
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM