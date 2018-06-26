İsrail'den Şam Havaalanı'na iki füze

Suriye devlet haber ajansı SANA, İsrail'e ait iki füzenin sabahın erken saatlerinde Şam uluslararası havalimanı çevresine düştüğünü açıkladı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMADI

Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri havada imha edemediğini söyledi.

GOLAN TEPELERİNDE PATLAMA

Suriye'deki iç savaşı sahadaki kaynaklarından izleyen Gözlem Örgütü, İsrail uçaklarının Golan Tepeleri yönünden attığı füzelerin gece saat 1'de havalimanının yakınında bir patlamaya neden olduğunu söyledi.

"(Füze Suriye'deki) rejime bağlı Suriyeli olmayan milislere ait cephanelik ve depoları hedef aldı" diyen Gözlem Örgütü can kaybı ve zarar konusunda bilgisi olmadığını ifade etti.