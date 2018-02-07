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İsrail'den Suriye'ye füzeli saldırı

Suriye, İsrail'in başkent Şam yakınlarındaki bir araştırma merkezine füze saldırısı düzenlediği duyurdu.

Haber Merkezi | 07.02.2018 - 08:46..
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Suriye devlet televizyonu, yeni bir 'İsrail saldırganlığı' olarak tanımladıkları saldırının Şam yakınlarında gerçekleştiğini duyurdu. Saldırının gerçekleştiği ifade edilen bölgede 3 patlama duyulduğu aktarılırken, Suriye hava savunma sistemlerinin de füzelere karşılık verdiği ifade edildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİDİ

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan bir yetkili Suriye hava savunma sistemlerinin İsrail'in füzelerine 'başarılı bir şekilde' karşılık verdiğini söyledi. Suriyeli yetkili, Suriye hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi hedefe ulaşmadan etkisiz hale getirdiğini söyledi.

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