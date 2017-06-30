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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'e ati askeri uçak top mermisi atıldığı gerekçesiyle Suriye'ye saldırı düzenledi.

30.06.2017 - 15:48
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İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'de devam eden iç savaş nedeniyle ateşlenen top mermisinin yanlışlıkla İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nin kuzeyine isabet ettiği belirtildi.

ASKERİ ÜS VURULDU

Açık alana düşen top mermisinin yaralanma veya can kaybına neden olmadığı bildirilen açıklamada, merminin ateşlendiği Suriye rejimine ait bir askeri üssün vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu son bir haftada Suriye'den atıldığı ileri sürülen top mermisi veya roketlere karşılık bu ülkeye dört kez saldırı düzenledi.

İSRAİL SALDIRI DÜZENLİYOR

İç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarına roket atıldığını ileri süren İsrail, rejim muhalifi örgütlere İran destekli Hizbullah güçlerine ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrail yönetimi genellikle bu tür saldırıları resmi olarak teyit etmekten kaçınıyor.



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