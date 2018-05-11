İsrail'den Suriye'ye: İranlıları dışarı atın

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde bulunan Katzrin adlı Yahudi yerleşimini ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Liberman İsrail'in Suriye topraklarındak iİran hedeflerini vurduğunu açıklamasının ardından Suriye Devlet Başkanı Esad'a mesaj yolladı.

"İRANLILARI DIŞARI ATIN"

Liberman "Bu fırsatı Esad'a mesaj yollamak için değerlendirebilirim: İranlıları dışarı atın. Size yardım etmiyorlar. Sadece zarar veriyorlar ve varlıkları sadece sorun ve zarar yaratıyor" dedi.

'İsrail'in sürtüşme peşinde olmadığını' söyleyen Liberman "İran sınırına biz gelmedik, onlar buraya geldi" ifadelerini kullandı.

İsrail, Suriye'den kontrolü altındaki Golan Tepeleri'ne atılan 20 füzeye misilleme olarak Suriye'de İran'a ait 70 hedefi vurduğunu iddia etmişti.